Завершена отделка платформы и второго вестибюля станции "Сокольники" БКЛ

07:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба АО "Мосинжпроект"
Архитектурную отделку платформы и второго вестибюля выполнили на станции Большой кольцевой линии столичной подземки "Сокольники", сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Уточняется, что оформление новой станции посвящено труду строителей метрополитена. По словам заммэра, на стенах и балконе были созданы художественные композиции, изображающие снимки и плакаты 1940–1950-х годов. Также специалисты установили панели потолка, образующие панно в виде исторической схемы подземки.
Пол на станции выполнен с использованием гранита, а облицовка стен – гранита и мрамора. В настоящее время, как уточнил Бочкарев, завершаются работы по облицовке стен и монтажу потолка в первом вестибюле.
Отмечается, что отделка на данный момент идет и в зоне сопряжения вестибюля № 1 станции БКЛ с вестибюлем "Сокольников" Сокольнической ветки подземки. Бочкарев напомнил, что здесь пассажиры будут пересаживаться с радиальной на Большую кольцевую линию.
Помимо этого, параллельно специалисты выполняют работы в переходе, который ведет от БКЛ в торец платформы станции красной ветки метро. В вестибюлях и зоне пересадок в настоящее время занимаются устройством инженерных систем, также ведется обкатка и грузовые испытания эскалаторов.
Ранее станцию БКЛ метро "Сокольники" полностью обеспечили электроснабжением. Для подключения к сетям станции проложили две кабельные линии напряжением 20 киловатт общей протяженностью почти 12,5 километра. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств – более 7 мегаватт.
Отмечалось, что работы по благоустройству около станции завершены наполовину. Уже больше чем на 60% готово уличное освещение, а также асфальт на тротуарах. Укладка плитки закончена на 75%.
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