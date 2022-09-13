Станцию БКЛ метро "Сокольники" полностью обеспечили электроснабжением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице завершились работы по обеспечению электроснабжения станции "Сокольники" Большой кольцевой линии метро, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства города.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в городе постоянно ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры.

"Строительство Большой кольцевой линии метро – важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом", – сказал Бирюков.

Для подключения к сетям станции БКЛ "Сокольники" проложили две кабельные линии напряжением 20 киловатт общей протяженностью почти 12,5 километра. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств – более 7 мегаватт.

Ранее Бочкарев рассказал, что работы по благоустройству около станции "Сокольники" БКЛ метро завершены наполовину. Он уточнял, что уже больше чем на 60% готово уличное освещение, а также асфальт на тротуарах. Укладка плитки закончена на 75%. По словам заммэра, специалисты выполняют мощение центральной аллеи и облицовывают расположенные на ней вентиляционные киоски метрополитена красным кирпичом.