Возле станции "Сокольники" БКЛ расширят тротуары

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Начался второй этап благоустройства территории возле станции "Сокольники" Большой кольцевой линии. Здесь расширят тротуары и создадут удобные пешеходные маршруты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Основная задача – сделать удобные пешеходные маршруты к новому транспортному объекту, поэтому спроектировали их с учетом ожидаемого роста пассажиропотока. В зону благоустройства вошли улица Матросская Тишина, Барболина, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я Сокольническая", – отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он рассказал подробнее о том, какие работы планируется провести:



воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию;

тротуары расширят, а их покрытие заменят;

обновят асфальт на проезжей части дорог и во внутридворовых проездах;

сделают парковочные карманы;

поставят остановочный павильон с зарядными слотами;

установят более 120 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров.

В этом районе также проведут озеленение: высадят около 30 деревьев и обустроят газоны.

Ранее стало известно, что в Москве приступили к капитальному ремонту развязки на пересечении Волгоградского проспекта и МКАД. Бирюков рассказал, что в рамках проекта планируется заменить защитный слой бетона дорожного покрытия, гидроизоляцию и деформационные швы. На финальном этапе обновят асфальт и барьерное ограждение, нанесут дорожную разметку. Завершить все мероприятия планируется осенью этого года.

Отмечается, что ремонт путепровода был необходим из-за образования колеи на асфальтовом покрытии. На время работ специалисты будут поэтапно перекрывать по одной полосе движения в каждом направлении.