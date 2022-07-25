Возле станции "Сокольники" БКЛ расширят тротуары

09:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Начался второй этап благоустройства территории возле станции "Сокольники" Большой кольцевой линии. Здесь расширят тротуары и создадут удобные пешеходные маршруты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"Основная задача – сделать удобные пешеходные маршруты к новому транспортному объекту, поэтому спроектировали их с учетом ожидаемого роста пассажиропотока. В зону благоустройства вошли улица Матросская Тишина, Барболина, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я Сокольническая", – отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он рассказал подробнее о том, какие работы планируется провести:
Ранее стало известно, что в Москве приступили к капитальному ремонту развязки на пересечении Волгоградского проспекта и МКАД. Бирюков рассказал, что в рамках проекта планируется заменить защитный слой бетона дорожного покрытия, гидроизоляцию и деформационные швы. На финальном этапе обновят асфальт и барьерное ограждение, нанесут дорожную разметку. Завершить все мероприятия планируется осенью этого года.
Отмечается, что ремонт путепровода был необходим из-за образования колеи на асфальтовом покрытии. На время работ специалисты будут поэтапно перекрывать по одной полосе движения в каждом направлении.
В Москве началось благоустройство улицы Лужники
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