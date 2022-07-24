В Москве приступили к ремонту развязки на пересечении Волгоградского проспекта и МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве приступили к капитальному ремонту развязки на пересечении Волгоградского проспекта и МКАД. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в рамках проекта планируется заменить защитный слой бетона дорожного покрытия, гидроизоляцию и деформационные швы.

"На финальном этапе обновим асфальт и барьерное ограждение, нанесем дорожную разметку. Завершим все мероприятия осенью этого года", – сказал Бирюков.

Отмечается, что ремонт путепровода был необходим из-за образования колеи на асфальтовом покрытии. На время работ специалисты будут поэтапно перекрывать по одной полосе движения в каждом направлении.

Ранее сообщалось, что в Москве приступили к благоустройству улицы Лужников и территории возле Международных центров самбо и бокса. Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что открытие центров внесет коррективы в пешеходные и пассажирские потоки.

