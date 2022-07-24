В Москве началось благоустройство территории возле Международных центров самбо и бокса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве приступили к благоустройству улицы Лужников и территории возле Международных центров самбо и бокса. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что открытие центров внесет коррективы в пешеходные и пассажирские потоки.

"Принято решение с учетом увеличения проходимости улицы Лужники сделать ее более комфортной для местных жителей и горожан, которые приезжают в этот район заниматься спортом или посещать соревнования", – пояснил Бирюков.

По его словам, на четной стороне улице, граничащей со стадионом, можно организовать пешеходную зону, велосипедные и беговые полосы. Для этого на участке расширят тротуары. Кроме того, на улице обновят асфальт и поставят остановочный павильон.

На улице установят 117 фонарей и уличных торшеров, а на наземных переходах – около 40 опор контрастного освещения. Помимо этого, на объекте разобьют газон общей площадью более 22 000 квадратных метров. Осенью на улице высадят 15 деревьев и около 80 кустарников.

Работы планируют завершить в сентябре.

Ранее сообщалось, что пешеходные дорожки с зонами отдыха и велодорожки появятся около строящегося жилого комплекса на Симоновской набережной. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что протяженность маршрута составит свыше 250 метров вдоль набережной. Придомовую территорию ЖК планируют интегрировать в обновленное пространство Симоновской набережной.

