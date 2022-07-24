В Москве началось благоустройство территории возле Международных центров самбо и бокса

09:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве приступили к благоустройству улицы Лужников и территории возле Международных центров самбо и бокса. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.
Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что открытие центров внесет коррективы в пешеходные и пассажирские потоки.
"Принято решение с учетом увеличения проходимости улицы Лужники сделать ее более комфортной для местных жителей и горожан, которые приезжают в этот район заниматься спортом или посещать соревнования", – пояснил Бирюков.
По его словам, на четной стороне улице, граничащей со стадионом, можно организовать пешеходную зону, велосипедные и беговые полосы. Для этого на участке расширят тротуары. Кроме того, на улице обновят асфальт и поставят остановочный павильон.
На улице установят 117 фонарей и уличных торшеров, а на наземных переходах – около 40 опор контрастного освещения. Помимо этого, на объекте разобьют газон общей площадью более 22 000 квадратных метров. Осенью на улице высадят 15 деревьев и около 80 кустарников.
Работы планируют завершить в сентябре.
Ранее сообщалось, что пешеходные дорожки с зонами отдыха и велодорожки появятся около строящегося жилого комплекса на Симоновской набережной. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что протяженность маршрута составит свыше 250 метров вдоль набережной. Придомовую территорию ЖК планируют интегрировать в обновленное пространство Симоновской набережной.
В Москве начали благоустраивать территорию у станции БКЛ "Проспект Вернадского"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: