Пешеходная зона с велодорожками появится на Симоновской набережной

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Пешеходные дорожки с зонами отдыха и велодорожки появятся около строящегося жилого комплекса на Симоновской набережной, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что протяженность маршрута составит свыше 250 метров вдоль набережной.

Отмечается, что придомовую территорию ЖК планируют интегрировать в обновленное пространство Симоновской набережной. Вдоль променада появятся кафе и террасы с видом на воду.

В материале говорится, что общая площадь благоустройства в ЖК составит более шести тысяч квадратных метров. Проект предусматривает создание парка с редким северным ландшафтом, детские плей-хабы, площадки для выгула собак, зоны для отдыха и занятия спортом.

Жилой комплекс общей площадью свыше 82 600 квадратных метров состоит из пяти корпусов высотой до 20 этажей с подземной парковкой. Здания планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Ранее в столичном районе Хорошёво-Мнёвники завершилось строительство жилого комплекса Wellton Towers. Он состоит из трех корпусов на 1 289 квартир, построенных на общем стилобате. Максимальная высота ЖК достигает 200 метров. В нем предусмотрен подземный паркинг на 758 машино-мест. На площади более семи тысяч квадратных метров откроют различные инфраструктурные объекты.

