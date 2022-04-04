В Хорошёво-Мнёвниках завершилось строительство ЖК Wellton Towers

12:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столичном районе Хорошёво-Мнёвники завершилось строительство жилого комплекса Wellton Towers, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
ЖК состоит из трех корпусов на 1 289 квартир. Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что небоскребы общей площадью более 161 тысячи квадратных метров являются уникальным высотным объектом.
"По результатам итоговой проверки комитет выдал заключение о соответствии строений требованиям проектной документации. В настоящее время готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию", – подчеркнул он.
В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что три корпуса переменной этажности построены на общем стилобате. В ЖК, высота которого достигает 200 метров, предусмотрен подземный паркинг на 758 машино-мест. На площади более 7 тысяч квадратных метров откроют различные инфраструктурные объекты.
"На крыше стилобата разбит ландшафтный парк площадью 0,85 гектара. Пространство поделено на функциональные зоны: детский развивающий парк, спортивный парк и парк культуры и отдыха, где будут проходить праздники, фестивали и различные события", – рассказала Пятова.
Ранее стало известно, что в Очаково-Матвеевском районе на западе столицы в составе ЖК "Level Мичуринский" построят самый длинный дворовый мост и вертикальную досуговую площадку. Мост будет проходить через эксплуатируемую кровлю, где разместятся пространства для отдыха. Помимо этого, проект благоустройства предусматривает создание амфитеатра и установку трибун для наблюдения за матчами на местных спортивных площадках.
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