Два квартала ЖК "СберСити" построят на западе Москвы

12:06
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Москомархитектура
На западе столицы появятся два квартала жилого комплекса "СберСити", сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
Уточняется, что застройщик уже получил разрешение на строительство четырех корпусов в составе двух кварталов. Объект возводится в районе Кунцево у деревни Захарково.
"Выданное разрешение, действующее до 12 октября 2024 года, позволит застройщику приступить к строительным работам", – приводятся в материале слова председателя комитета Игоря Войстратенко.
В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что общая площадь зданий составит свыше 58,6 тысячи квадратных метров. В корпусах предусмотрены 273 квартиры. На подземном уровне ЖК расположатся парковки и хозяйственные кладовые.
В рамках строительства первой очереди объекта инвестор планирует возвести детский сад на 350 мест и школу на 1 100 мест, чтобы покрыть потребности жителей первых корпусов.
"Всего же в рамках проекта планировки территории площадью 461 гектар инвестор планирует возвести школы, детсады, объекты здравоохранения и культуры, гостиницы, ТРЦ, пожарное депо, отделение полиции и офисно-деловую застройку", – добавила Пятова.
Территорию возле ЖК благоустроят и озеленят. Там оборудуют площадки для детей и занятий спортом.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Хамовники завершили строительство шести корпусов на 283 квартиры в составе ЖК "Садовые кварталы". В жилом комплексе появятся рестораны, кафе, аптеки, магазины, предприятия бытового обслуживания и образовательные учреждения. ЖК расположен по адресу улица Усачева, дом 11.
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