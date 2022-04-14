Два квартала ЖК "СберСити" построят на западе Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Москомархитектура

На западе столицы появятся два квартала жилого комплекса "СберСити", сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Уточняется, что застройщик уже получил разрешение на строительство четырех корпусов в составе двух кварталов. Объект возводится в районе Кунцево у деревни Захарково.

"Выданное разрешение, действующее до 12 октября 2024 года, позволит застройщику приступить к строительным работам", – приводятся в материале слова председателя комитета Игоря Войстратенко.

В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что общая площадь зданий составит свыше 58,6 тысячи квадратных метров. В корпусах предусмотрены 273 квартиры. На подземном уровне ЖК расположатся парковки и хозяйственные кладовые.

В рамках строительства первой очереди объекта инвестор планирует возвести детский сад на 350 мест и школу на 1 100 мест, чтобы покрыть потребности жителей первых корпусов.

"Всего же в рамках проекта планировки территории площадью 461 гектар инвестор планирует возвести школы, детсады, объекты здравоохранения и культуры, гостиницы, ТРЦ, пожарное депо, отделение полиции и офисно-деловую застройку", – добавила Пятова.

Территорию возле ЖК благоустроят и озеленят. Там оборудуют площадки для детей и занятий спортом.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Хамовники завершили строительство шести корпусов на 283 квартиры в составе ЖК "Садовые кварталы". В жилом комплексе появятся рестораны, кафе, аптеки, магазины, предприятия бытового обслуживания и образовательные учреждения. ЖК расположен по адресу улица Усачева, дом 11.

