В Москве определили концепцию комплекса резиденций на Симоновской набережной

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Архитектурный облик комплекса городских резиденций Foriver на Симоновской набережной определили в ходе международного конкурса. Здания будут объединены замкнутым внутренним двором, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Шесть жилых корпусов образуют замкнутый внутренний двор, который станет основной ценностью для жителей, местом отдыха, общения, игр и уединения. Это главное композиционное и смысловое ядро комплекса, в котором большое внимание уделяется зеленым пространствам и приватности", – отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Здания комплекса будут объединены стилобатом, в котором разместятся магазины и другие коммерческие предприятия. Крыши почти всех домов будут эксплуатируемыми. По периметру предусмотрена крытая галерея, которую создаст архитектурное бюро Wall: по ней можно будет попасть в жилые лобби, коммерческие помещения и приватные сады.

"Частные сады – это место уединения, каждый отражает индивидуальное состояние человека, его эмоциональную переменчивость. Они получили соответствующие названия: сад камней, снов, мыслей, тишины и сад трех стихий", – рассказал глава Wall Рубен Аракелян.

Уточняется, что масштабы зданий комплекса схожи с итальянскими палаццо. Три из них будут расположены непосредственно вблизи Москвы-реки, два наиболее крупных дома – на удалении от набережной, еще один – посередине. На последних этажах корпусов предусмотрены пентхаусы с собственными террасами.

Ранее в столичном районе Хорошёво-Мневники завершилось строительство жилого комплекса Wellton Towers. ЖК состоит из трех корпусов на 1 289 квартир. Высота наиболее высокого здания достигает 200 метров. На крыше стилобата разбит ландшафтный парк площадью 0,85 гектара.

