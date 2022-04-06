Архсовет одобрил проект комплексной жилой застройки на Фрунзенской набережной

Фото: archsovet.msk.ru

Архитектурный совет Москвы одобрил проект комплексной жилой застройки на Фрунзенской набережной, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, в 30-е годы там был выделен участок под строительство павильонов Всесоюзной строительной выставки.

"Архитекторы "Цимайло Ляшенко и партнеры" предлагают сохранить сложившуюся историко-градостроительную среду комплекса начала ХХ века, ярким элементом которого является конструктивистский "дом-самолет", – сказал Кузнецов.

Он отметил, что одним из ключевых вопросов, обсуждаемых на совете, был вопрос транзитного прохода и свободного доступа на территорию. Кузнецов подчеркнул, что это частная территория, по умолчанию она огораживается, однако позиция города и Москомархитектуры такова, что на больших проектах стараются сохранить свободный доступ для всех, а не только для собственников и пользователей комплекса.

По его словам, это важная часть градостроительной политики, которую отстаивает город.

Речь идет о территории на Фрунзенской набережной, владении 30, где на участке общей площадью порядка 4,4 гектара планируется возвести несколько корпусов разной высоты, органично встроенных в существующий архитектурный ландшафт.

Общая поэтажная площадь в габаритах наружных стен объектов составляет около 75 тысяч квадратных метров. Помимо этого, в комплексе предусмотрен подземный паркинг с машино-местами для автомобилей с увеличенными габаритами.

Партнер архитектурного бюро Николай Ляшенко рассказал, что восстанавливается структура комплекса, характерного для конструктивизма 1920–1930-х годов, состоящая из четырех параллельно расположенных объемов с плоской кровлей, в плане образующих "гребенку".

Концепция бюро разработана в полном соответствии с требованиями к градостроительным регламентам и режимам использования земель в границах охранной зоны памятника "Главный павильон Постоянной Всесоюзной строительной выставки, 1933–1934 годы, архитектор Лященко".

Ранее Главархив опубликовал материалы о нереализованных архитектурных проектах столицы. Среди них – восьмая сталинская высотка, пантеон и Дом колхозника на Каланчевской улице.

