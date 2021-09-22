В Главархиве Москвы стали доступны уникальные гравюры французских и итальянских мастеров

Фото: Д. Пиранези. "Вилла Памфили вблизи ворот Сан-Панкрацио". Гравюра. Главархив Москвы
Главное архивное управление города Москвы открыло доступ к уникальным гравюрам французских и итальянских мастеров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Новые материалы, среди которых гравюры XVIII века, выполненные Жак-Филиппом Леба, Томмазо Пироли и Джованни Баттистой Пиранези, можно найти на сайте Главархива в разделе "Уникальные документы". Как отмечается, работы поступили в Главархив в составе личного фонда архитектора Александра Власова, автора проектов Парка Горького, Крымского моста, "Лужников". С 1950 по 1955 год он был главным архитектором столицы.
"Эти работы очень ценны для искусствоведов, историков, студентов и всех тех, кто интересуется мировой культурой. В Главархиве Москвы не только хранят подобные документы, но и знакомят с ними горожан", – отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как уточняется, основной объем новых уникальных материалов составляют работы итальянского мастера по гравюрам, художника и архитектора Джованни Баттисты Пиранези. Над представленной коллекцией творец работал на протяжении 30 лет.
Ранее сообщалось, что жители 50 стран воспользовались онлайн-сервисом Главархива Москвы "Моя семья", в котором содержатся данные почти 5,5 миллиона страниц метрических книг, ревизских сказок и исповедных ведомостей. По этим документам можно узнать о жизни и смерти предков в период с 1772 по 1917 год.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: