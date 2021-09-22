В Главархиве Москвы стали доступны уникальные гравюры французских и итальянских мастеров

Фото: Д. Пиранези. "Вилла Памфили вблизи ворот Сан-Панкрацио". Гравюра. Главархив Москвы

Главное архивное управление города Москвы открыло доступ к уникальным гравюрам французских и итальянских мастеров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новые материалы, среди которых гравюры XVIII века, выполненные Жак-Филиппом Леба, Томмазо Пироли и Джованни Баттистой Пиранези, можно найти на сайте Главархива в разделе "Уникальные документы". Как отмечается, работы поступили в Главархив в составе личного фонда архитектора Александра Власова, автора проектов Парка Горького, Крымского моста, "Лужников". С 1950 по 1955 год он был главным архитектором столицы.

"Эти работы очень ценны для искусствоведов, историков, студентов и всех тех, кто интересуется мировой культурой. В Главархиве Москвы не только хранят подобные документы, но и знакомят с ними горожан", – отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как уточняется, основной объем новых уникальных материалов составляют работы итальянского мастера по гравюрам, художника и архитектора Джованни Баттисты Пиранези. Над представленной коллекцией творец работал на протяжении 30 лет.

Ранее сообщалось, что жители 50 стран воспользовались онлайн-сервисом Главархива Москвы "Моя семья", в котором содержатся данные почти 5,5 миллиона страниц метрических книг, ревизских сказок и исповедных ведомостей. По этим документам можно узнать о жизни и смерти предков в период с 1772 по 1917 год.