Жители 50 стран воспользовались онлайн-сервисом Главархива Москвы "Моя семья"

12:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Представители 50 стран мира воспользовались сервисом Главархива "Моя семья" с момента его запуска. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Почти год назад мы открыли онлайн-сервис "Моя семья". Как оказалось, он стал востребованным не только среди россиян, но и среди граждан других государств. К настоящему моменту онлайн-сервис уже посетили представители 50 стран", – заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
По словам представителя мэрии, больше всего запросов на платформу поступало из Германии, Украины и Белоруссии. Также регистрировались пользователи из Швеции, Китая, Великобритании, Австралии и ряда других государств.
Онлайн-сервис "Моя семья" появился в конце 2020 года. В нем содержаться данные почти 5,5 миллиона страниц метрических книг, ревизских сказок и исповедных ведомостей. По этим документам можно узнать о жизни и смерти предков в период с 1772 по 1917 годы.
В мае 2021 года Главархив начал принимать на хранение семейные фотопленки и снимки. С разрешения владельцев их смогут использовать в городских проектах.
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