Найти сведения о предках теперь можно в ревизских сказках в онлайн-сервисе "Моя семья"

Фото: Главархив Москвы
В онлайн-сервисе "Моя семья" столичного Главархива разместили ревизские сказки, которые являются аналогом современных переписей населения. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, по ним можно узнать полный состав семьи и возраст ее членов.
"Интерес к изучению истории своей семьи в столице не просто есть, он стремительно растет. Горожане хотят знать, кем были их предки, а наша задача – дать им необходимую информацию. Именно с этой целью в конце прошлого года мы открыли онлайн-сервис "Моя семья", где выложили метрические книги более 1 400 храмов Москвы и Московской губернии", – отметила Ракова.
Она уточнила, что с момента создания сервиса им воспользовались свыше 1,2 миллиона человек. За это время было просмотрено почти 4,5 миллиона страниц.
"Сейчас же мы открываем доступ к 420 тысячам страниц ревизских сказок – аналогу современных переписей населения, которые раньше, как и метрические книги, можно было посмотреть только в читальном зале", – добавила Ракова.
В среднем ревизии проводились раз в 10 лет и реже. С 1795 до 1858 года прошло 10 ревизий.
В ревизские сказки заносились сведения только о представителях податных сословий – крестьянах, мещанах, купцах, цеховых, поскольку эти документы составляли для последующего обложения налогами. Особые ревизские сказки были для духовного сословия. А вот дворяне туда не включались совсем.
Для поиска сведений о своих предках можно воспользоваться инструкцией, опубликованной на сайте архива.
Ранее Главархив Москвы реализовал несколько важных проектов. В частности, совместно с центрами госуслуг был открыт виртуальный музей "Москва – с заботой об истории". Основой для него послужили около 7 500 документов и предметов военного времени.
Также Главархив и Госинспекция по недвижимости запустили проект по выявлению уникальных документов, связанных с историческим обликом столицы. Уже были собраны утраченные в 1920–1930-х годах документы на 20 московских церквей и часовен.
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