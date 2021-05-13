Найти сведения о предках теперь можно в ревизских сказках в онлайн-сервисе "Моя семья"

Фото: Главархив Москвы

В онлайн-сервисе "Моя семья" столичного Главархива разместили ревизские сказки, которые являются аналогом современных переписей населения. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, по ним можно узнать полный состав семьи и возраст ее членов.

"Интерес к изучению истории своей семьи в столице не просто есть, он стремительно растет. Горожане хотят знать, кем были их предки, а наша задача – дать им необходимую информацию. Именно с этой целью в конце прошлого года мы открыли онлайн-сервис "Моя семья"‎, где выложили метрические книги более 1 400 храмов Москвы и Московской губернии", – отметила Ракова.

Она уточнила, что с момента создания сервиса им воспользовались свыше 1,2 миллиона человек. За это время было просмотрено почти 4,5 миллиона страниц.

"Сейчас же мы открываем доступ к 420 тысячам страниц ревизских сказок – аналогу современных переписей населения, которые раньше, как и метрические книги, можно было посмотреть только в читальном зале", – добавила Ракова.

В среднем ревизии проводились раз в 10 лет и реже. С 1795 до 1858 года прошло 10 ревизий.

В ревизские сказки заносились сведения только о представителях податных сословий – крестьянах, мещанах, купцах, цеховых, поскольку эти документы составляли для последующего обложения налогами. Особые ревизские сказки были для духовного сословия. А вот дворяне туда не включались совсем.

Для поиска сведений о своих предках можно воспользоваться инструкцией, опубликованной на сайте архива.



Ранее Главархив Москвы реализовал несколько важных проектов. В частности, совместно с центрами госуслуг был открыт виртуальный музей "Москва – с заботой об истории". Основой для него послужили около 7 500 документов и предметов военного времени.

Также Главархив и Госинспекция по недвижимости запустили проект по выявлению уникальных документов, связанных с историческим обликом столицы. Уже были собраны утраченные в 1920–1930-х годах документы на 20 московских церквей и часовен.

