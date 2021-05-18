Главархив начал принимать на хранение семейные фотопленки

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Теперь жители столицы могут сдать на вечное хранение в Главархив свои семейные фотопленки в рамках проекта "Москва – с заботой об истории". С разрешения владельцев их будут использовать в городских проектах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
"Запуск второго этапа акции "Москва – с заботой об истории" – очень важный шаг для сохранения истории города. Два года с начала акции показали, что горожане охотно делятся семейными архивами. Снимки с фотопленок уже очень сложно распечатать, допустить же исчезновение подобного материала просто нельзя", – пояснила она. Ранее москвичи могли передать в Главархив только документы и предметы военного времени.
Ракова пояснила, что старые снимки позволят больше узнать об архитектурном облике Москвы прошлого века, одежде горожан и значимых исторических событиях.
Сдать на хранение можно фотопленки отснятые до 2000 года. Сделать это возможно в любом центре "Мои документы", для этого достаточно предъявить паспорт и сами материалы.
Ранее Главархив разместил в своем онлайн-сервисе "Моя семья" ревизские сказки, документы, которые являются аналогом современных переписей населения. По ним можно узнать полный состав семьи и возраст ее членов.
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