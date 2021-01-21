Метрические книги Главархива за каникулы посмотрели онлайн более 100 тысяч человек

Фото: Метрическая книга церквей Замоскворецкого сорока. 1780 год. Главархив Москвы

Более миллиона страниц метрических книг в онлайн-сервисе "Моя семья" Главархива посмотрели горожане за новогодние праздники, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В сервисе собраны метрические книги более 1,4 тысячи храмов Москвы и Московской губернии, в которых содержится информация с датой рождения и смерти предков, а также о родственных связях в период с 1772 до 1917 года.

"С момента запуска онлайн-сервиса "Моя семья" его уже посетили более 100 тысяч человек. Они изучили более миллиона страниц метрических книг. Сервис был открыт в преддверии новогодних праздников, поэтому у горожан была прекрасная возможность, не выходя из дома, узнать больше о своих предках. Именно церкви до 1917 года выполняли функции современных отделов ЗАГС", – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что в этом году сервис планируют расширить материалами о составе семей горожан до 1917 года. Получить доступ к оригиналам метрических книг можно в читальных залах Главархива Москвы по адресу Профсоюзная улица, дом 80.

В 2020 году Главархив Москвы реализовал несколько важных проектов. В частности, совместно с центрами госуслуг в мае был открыт виртуальный музей "Москва – с заботой об истории". Основой для него послужили около 7 500 документов и предметов военного времени.

Также в декабре Главархив и Госинспекция по недвижимости запустили проект по выявлению уникальных документов, связанных с историческим обликом столицы. За первые два месяца они собрали утраченные в 1920–1930-х годах документы на 20 московских церквей и часовен.