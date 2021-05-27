Главархив опубликовал материалы о нереализованных архитектурных проектах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Фотографии размещения пантеона. 1953 год. Главархив Москвы

На сайте столичного Главархива появились материалы, связанные с восьмой сталинской высоткой, пантеоном и Домом колхозника на Каланчевской улице. Их можно найти в разделе "Об архиве", подразделе "Уникальные документы", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Все желающие могут увидеть 47 чертежей, 89 фотографий и 39 листов текстовых документов. Благодаря им можно представить, как выглядела бы Москва, если бы эти проекты реализовали.

"Все эти материалы представляют очень большую ценность для историков, архитекторов, студентов и всех тех, кто интересуется прошлым города", – отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Специалисты Главархива занимаются не только поиском, но и определением значимости документов. Они отбирают материалы, которые существуют в единственном экземпляре и имеют историческую ценность.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что специалисты Госинспекции по недвижимости провели аналитическую работу и вынесли экспертное заключение, которое подтверждает, что материалы по трем грандиозным советским проектам имеют высокую ценность.

В 2020 году Главархив Москвы реализовал несколько важных проектов. Совместно с центрами госуслуг в мае был открыт виртуальный музей "Москва – с заботой об истории". Основой для него послужили около 7 500 документов и предметов военного времени.

В декабре прошлого года Главархив и Госинспекция по недвижимости запустили проект по выявлению уникальных документов, связанных с историческим обликом столицы. За первые два месяца они собрали утраченные в 1920–1930-х годах документы на 20 московских церквей и часовен.

