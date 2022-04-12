Москомархитектура согласовала проект ЖК в поселении Сосенском в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Комитет по архитектуре и градостроительству столицы согласовал проект ЖК в поселении Сосенском в ТиНАО.

"Застройка будет составлена из пяти корпусов с одноэтажными пристройками", – отметили в пресс-службе Москомархитектуры.

Многоэтажное жилое строение расположится в составе комплексной застройки по адресу поселение Сосенское, земельный участок 1–152. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов сообщил, что архитектурная концепция будет основана на контрасте цветов и материалов.

"Такой прием позволяет подчеркнуть объемы и структуру дома, сделать его более узнаваемым. Например, среди материалов отделки – панели под патинированную медь зеленого цвета, плитка под кирпич, керамогранитная плитка светло-серого оттенка. Если учесть еще перепады высоты из-за разноэтажности, мы получаем качественный и современный комплекс", – пояснил Кузнецов.

Общая площадь объекта будет равна порядка 54 тысячам квадратных метров. Высота корпусов составит от 8 до 17 этажей. На первом этаже планируется разместить нежилые помещения. Въезд на территорию двора специалисты хотят сделать только для пожарных машин и скорой помощи.

Также для жителей будущего ЖК оборудуют подземную парковку. Все корпуса дома будут связаны между собой благоустроенной территорией, которая будет создана в одном стиле.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Хамовники завершили строительство шести корпусов на 283 квартиры в составе ЖК "Садовые кварталы". В составе жилого комплекса появятся рестораны, кафе, аптеки, магазины, предприятия бытового обслуживания и образовательные учреждения.