Москомархитектура согласовала проект ЖК в поселении Сосенском в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Комитет по архитектуре и градостроительству столицы согласовал проект ЖК в поселении Сосенском в ТиНАО.
"Застройка будет составлена из пяти корпусов с одноэтажными пристройками", – отметили в пресс-службе Москомархитектуры.
Многоэтажное жилое строение расположится в составе комплексной застройки по адресу поселение Сосенское, земельный участок 1–152. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов сообщил, что архитектурная концепция будет основана на контрасте цветов и материалов.
"Такой прием позволяет подчеркнуть объемы и структуру дома, сделать его более узнаваемым. Например, среди материалов отделки – панели под патинированную медь зеленого цвета, плитка под кирпич, керамогранитная плитка светло-серого оттенка. Если учесть еще перепады высоты из-за разноэтажности, мы получаем качественный и современный комплекс", – пояснил Кузнецов.
Общая площадь объекта будет равна порядка 54 тысячам квадратных метров. Высота корпусов составит от 8 до 17 этажей. На первом этаже планируется разместить нежилые помещения. Въезд на территорию двора специалисты хотят сделать только для пожарных машин и скорой помощи.
Также для жителей будущего ЖК оборудуют подземную парковку. Все корпуса дома будут связаны между собой благоустроенной территорией, которая будет создана в одном стиле.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Хамовники завершили строительство шести корпусов на 283 квартиры в составе ЖК "Садовые кварталы". В составе жилого комплекса появятся рестораны, кафе, аптеки, магазины, предприятия бытового обслуживания и образовательные учреждения.
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