Второй этап благоустройства стартовал возле станции БКЛ метро "Проспект Вернадского"

09:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице приступили ко второму этапу благоустройства территории возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Проспект Вернадского", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что в прошлом году в рамках первого этапа обновили улицы Коштоянца, Семенова-Тян-Шанского, часть улицы Михаила Певцова и участок проспекта Вернадского перед бизнес-центром "Вернадский". На втором этапе в зону благоустройства включили Проектируемый проезд №6639 и улицу Удальцова.
"Основная задача – сделать удобные маршруты к новой станции от жилых массивов и комфортные пространства для отдыха", – сказал Бирюков.
Заммэра рассказал, что для безопасности пешеходов и водителей в местах проведения работ выставили ограждения с сигнальными лампами, установили временные дорожные знаки и разместили информационные баннеры.
В рамках работ планируется убрать в кабельную канализацию воздушные линии, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить надежное энергоснабжение. Также планируется реконструировать существующую систему водостока, расширить тротуары и заменить их покрытие, обновить асфальт на проезжей части, обустроить парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта установят 16 современных остановочных павильонов с зарядными слотами.
На прилегающей к станции БКЛ "Проспект Вернадского" территории появятся почти 250 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Для удобства пешеходов, в том числе маломобильных горожан, в районе домов 24 и 65 по улице Удальцова сделают наземный пешеходный переход с опорами контрастного освещения.
Территорию озеленят – высадят 78 деревьев и 60 кустарников, разобьют почти 40 тысяч квадратных метров газона.
Ранее Бирюков расссказал, что в Москве специалисты обновят разметку на 22 тысячах пешеходных переходов. По его словам, в первую очередь обновляется разметка около дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, парков, театров и кинотеатров.
В комплексе городского хозяйства добавили, что разметку наносят преимущественно поздно вечером и ночью с частичным ограничением движения транспорта. Работы по ремонту дорог начались в столице в конце апреля. По словам Бирюкова, в этом году планируется отремонтировать свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта.
Работы по ремонту дорог стартовали в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: