Второй этап благоустройства стартовал возле станции БКЛ метро "Проспект Вернадского"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице приступили ко второму этапу благоустройства территории возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Проспект Вернадского", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что в прошлом году в рамках первого этапа обновили улицы Коштоянца, Семенова-Тян-Шанского, часть улицы Михаила Певцова и участок проспекта Вернадского перед бизнес-центром "Вернадский". На втором этапе в зону благоустройства включили Проектируемый проезд №6639 и улицу Удальцова.

"Основная задача – сделать удобные маршруты к новой станции от жилых массивов и комфортные пространства для отдыха", – сказал Бирюков.

Заммэра рассказал, что для безопасности пешеходов и водителей в местах проведения работ выставили ограждения с сигнальными лампами, установили временные дорожные знаки и разместили информационные баннеры.

В рамках работ планируется убрать в кабельную канализацию воздушные линии, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить надежное энергоснабжение. Также планируется реконструировать существующую систему водостока, расширить тротуары и заменить их покрытие, обновить асфальт на проезжей части, обустроить парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта установят 16 современных остановочных павильонов с зарядными слотами.

На прилегающей к станции БКЛ "Проспект Вернадского" территории появятся почти 250 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Для удобства пешеходов, в том числе маломобильных горожан, в районе домов 24 и 65 по улице Удальцова сделают наземный пешеходный переход с опорами контрастного освещения.

Территорию озеленят – высадят 78 деревьев и 60 кустарников, разобьют почти 40 тысяч квадратных метров газона.

Ранее Бирюков расссказал, что в Москве специалисты обновят разметку на 22 тысячах пешеходных переходов. По его словам, в первую очередь обновляется разметка около дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, парков, театров и кинотеатров.

В комплексе городского хозяйства добавили, что разметку наносят преимущественно поздно вечером и ночью с частичным ограничением движения транспорта. Работы по ремонту дорог начались в столице в конце апреля. По словам Бирюкова, в этом году планируется отремонтировать свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта.

