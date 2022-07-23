Коммунальщики Москвы чаще поливают дороги и проводят аэрацию из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию из-за жары, установившейся в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. В субботу температура воздуха в городе повысится до 30 градусов.

Коммунальщики постоянно поливают проезжую части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна.

При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации, а благодаря регулярному поливу ее уровень удается существенно снизить.

Кроме того, при температуре выше 25 градусов производится аэрация воздуха. В субботу ее проведут три раза. Как объяснил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства, при аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, и таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта.

К первой аэрации приступили в 11:00, процедуру повторили в 13:00, а затем проведут ее в 15:00. С 21:00 до 06:00 обильно поливают деревья, кустарники и цветники.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил о жаркой погоде в Москве – температура воздуха может достичь 29 градусов выше нуля. Леус добавил, что в Московской области температурный фон будет на уровне 25 – 30 градусов выше нуля.

Атмосферное давление в течение дня сохранится на уровне 747 миллиметров ртутного столба. Ожидается несильный ветер со скоростью 2 – 7 метров в секунду.

Накануне Бирюков сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за жаркой погоды в столице. В частности, на дежурство выведены 1,5 тысячи аварийных бригад.