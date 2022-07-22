Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за предстоящей жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся жаркой погоды в столице. Об этом комплекс городского хозяйства Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

Заммэра Петр Бирюков напомнил, что, согласно прогнозам синоптиков, в выходные дни в Москве ожидается экстремальная жара.

Отмечается, что усилен контроль за электросетевыми объектами – на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад. Особое внимание уделяется пожарной безопасности на природных территориях, в местах массового отдыха населения и на объектах жизнеобеспечения города.

Кроме того, москвичей информируют о неблагоприятных погодных условиях и о правилах безопасного поведения у воды.

Ранее в столичном управлении МЧС предупредили о тридцатиградусной жаре в предстоящие выходные, 23 и 24 июля. В министерстве отметили, что днем столбики термометров поднимутся до 30–32 градусов.

Москвичей призвали быть внимательными и осторожными, избегать перегрева на солнце. При нахождении на водоемах жителей столицы попросили воздержаться от купания и ныряния в неизвестных и не предназначенных для этой цели местах, избегать купания в одиночку, не заплывать за знаки ограждения, не выплывать на судовой ход и не приближаться к судам, не оставлять детей без присмотра.

В связи с жарой Гидрометцентр объявил в столичном регионе оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 12:00 до 18:00 23 июля.