Москвичей предупредили о жаре до 30 градусов в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В ближайшие выходные, 23 и 24 июля, в Москве ожидается тридцатиградусная жара. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.
В министерстве отметили, что днем столбики термометров поднимутся до 30–32 градусов.
Москвичей призвали быть внимательными и осторожными, избегать перегрева на солнце. Жителям и гостям города рекомендовали использовать одежду светлых тонов и пить больше воды.
"При нахождении на водоемах воздержитесь от купания и ныряния в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах, избегайте купания в одиночку, не заплывайте за знаки ограждения зон купания, не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к судам, не оставляйте детей без присмотра. Категорически запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.
В связи с жарой Гидрометцентр объявил в столичном регионе оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 12:00 до 18:00 23 июля.
Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о предстоящем возвращении теплой погоды в Центральную Россию с пятницы, 22 июля. Синоптик отметил, что россияне пережили неделю прохлады с отклонением от нормальной температуры, однако теперь погода возвращается в характерные для июля климатические рамки.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 22 июля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: