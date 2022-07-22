Москвичей предупредили о жаре до 30 градусов в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В ближайшие выходные, 23 и 24 июля, в Москве ожидается тридцатиградусная жара. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

В министерстве отметили, что днем столбики термометров поднимутся до 30–32 градусов.

Москвичей призвали быть внимательными и осторожными, избегать перегрева на солнце. Жителям и гостям города рекомендовали использовать одежду светлых тонов и пить больше воды.

"При нахождении на водоемах воздержитесь от купания и ныряния в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах, избегайте купания в одиночку, не заплывайте за знаки ограждения зон купания, не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к судам, не оставляйте детей без присмотра. Категорически запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

В связи с жарой Гидрометцентр объявил в столичном регионе оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 12:00 до 18:00 23 июля.

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о предстоящем возвращении теплой погоды в Центральную Россию с пятницы, 22 июля. Синоптик отметил, что россияне пережили неделю прохлады с отклонением от нормальной температуры, однако теперь погода возвращается в характерные для июля климатические рамки.

