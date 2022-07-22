Жара вернется в Москву с 23 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве в субботу, 23 июля, объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи с сильной жарой до 32 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать с 12:00 до 18:00 23 июля.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в предстоящие выходные, 23 и 24 июля, в Московский регион придет 30-градусная жара.

По прогнозам метеорологов, в субботу в дневное время в столице будет до 29 градусов, в Подмосковье – до 30. В воскресенье москвичей ждет 28–30 градусов, жителей Подмосковья – 26–31.

