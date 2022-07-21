Москвичей предупредили о резком повышении давления в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жителям столицы следует внимательно следить за своим состоянием в связи с резким повышением атмосферного давления в городе в ближайшие дни, предупредил руководитель прогностического центра "Метео", метеоролог Александр Шувалов.
"Также стоит отметить, что в столице ожидается резкое повышение давления, поэтому крайне рекомендую поберечь свое здоровье аллергикам, астматикам и людям, страдающим от повышенного артериального давления", – сообщил он в беседе с News.ru.
По словам метеоролога, буквально через день в Москве воздух прогреется до 27...30 градусов, осадков при этом не ожидается.
Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов объяснил, почему в Европе установилась аномальная жара, в то время как в Москве сохраняется прохлада.
По словам эксперта, чрезмерно высокие температуры в Европе стали следствием антициклона и повышенного атмосферного давления. При этом он затруднился предсказать, насколько быстро антициклон утратит влияние.
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