В Гидрометцентре предупредили о сильной жаре и ливнях в ряде регионов России

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В Магаданской области, на Камчатке, востоке Коми, Архангельской области температура прогнозируется выше 30 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Екатеринбурге прогнозируется температура выше нормы на 4–5 градусов, в Челябинской, Курганской областях – до 36 градусов. Жара около 30 градусов ожидает также Якутию в ближайшие дни.

Кроме того, 15–16 июля в южной половине Приморского края будет сильный дождь, на юго-востоке края – продолжительный сильный дождь.

По словам Вильфанда, в четверг в Московской, Ленинградской, Тамбовской, Рязанской, Костромской областях прогнозируются сильный дождь и гроза.

Ранее Вильфанд сообщил, что прохладная погода сохранится до конца второй декады июля в Москве.

К выходным, 16 и 17 июля, температура воздуха будет на 1–2 градуса ниже нормы. По словам метеоролога, температура воздуха в столице уже начала снижаться.

