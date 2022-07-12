Москвичам пообещали передышку от жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прохладная погода сохранится до конца второй декады июля в Москве. К выходным температура воздуха будет на 1–2 градуса ниже нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в столице уже начала снижаться. Так, 12 июля столбики термометров опустились на 7–8 градусов по сравнению с показателями накануне. Синоптик рассказал, что 13 июля ожидается 25–26 градусов, а с пятницы, 15 июля, начнется понижение температуры на 1–2 градуса.

"Таким образом, к концу недели температурный фон будет такой: ночью в Москве 9...14 вместо 20 градусов, которые были сегодня ночью, и дневная температура – 21, это ниже нормы примерно на 2 градуса", – уточнил Вильфанд.

Вместе с тем синоптик рассказал, что в водоемах при такой погоде можно будет купаться, так как температура воды составит 22 градуса. Однако Вильфанд предупредил о жаре в некоторых северных регионах. По его словам, с 13 по 17 июля в ряде субъектов РФ температура воздуха превысит норму на 7–10 градусов.

В частности, до 28 градусов ожидается в Мурманской области, до 31 градуса – в Архангельской области, до 29 и 32 градусов – в Ненецком автономном округе и Коми.

"Там сейчас комфортно загорать, так как ультрафиолетовые излучения не очень большие, они позволяют спокойно загорать даже в полуденные часы", – приводит слова Вильфанда "Интерфакс".

Синоптик заключил, что столбики термометров поднимутся до 35 градусов в континентальных районах Камчатки и Магаданской области.

Ранее сообщалось, что понедельник, 11 июля, стал самым жарким днем лета в столице. Воздух на главной метеостанции (ВДНХ) к 15:00 прогрелся до 32,2 градуса. Предыдущий максимум отмечался 27 июня – 32,1 градуса. Температурный рекорд дня был установлен 11 июля 1996 года. Тогда воздух в Москве прогрелся до 35,6 градуса.

