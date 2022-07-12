Парки Москвы снова открылись для посетителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные парки снова открылись для посетителей после приостановки работы из-за непогоды в понедельник. Об этом сообщается в телеграм-канале Мосгорпарка.
"Погода наладилась, и парки, подведомственные департаменту культуры, вновь ждут гостей на прогулки и занятия", – говорится в сообщении.
Накануне, 11 июля, во второй половине дня парки города закрылись на фоне прогнозируемого ухудшения погоды. Ожидалось усиление ветра, а также ливень, град и гроза. Шквалистый ветер в итоге привел к отключению электричества в подмосковных городских округах Чехов, Павловский Посад, Балашиха, Одинцовский, Подольск и других.
Кроме того, понедельник стал самым жарким днем лета в столице. Воздух на главной метеостанции на ВДНХ к 15:00 прогрелся до 32,2 градуса. Предыдущий максимум был зафиксирован 27 июня, тогда он составил 32,1 градуса.
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