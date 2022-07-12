Врач объяснил, как жара влияет на работу мозга

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Чтобы не нагружать организм и мозг, важно ограничить употребление некоторых продуктов в жару. Об этом заявил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович.

Он пояснил, что головной мозг получает питание благодаря кровоснабжению, а при жаркой погоде автоматически происходит сгущение крови, и за счет этого уменьшается скорость кровотока. Он рекомендовал на каждые пять градусов выше 25 градусов добавлять пол-литра воды к среднесуточной норме потребления воды.

В качестве второго фактора, замедляющий работу мозга в жару, – обильное потоотделение.

По словам врача, в жидкости, выделяемой с потом, содержится большое количество микроэлементов. Их снижение в организме из-за потоотделения неблагоприятно влияет на головной мозг. Эксперт рекомендовал не находиться под прямыми лучами солнца, носить легкую одежду и обязательно носить головной убор.

"Чтобы не вводить организм в стрессовую ситуацию, в жару нужно есть меньше жирной, соленой пищи – жирного мяса, сала, колбас, и добавлять в рацион больше овощей, фруктов, холодных супов, овощных рагу, салатов", – посоветовал Шахнович.

Ранее в Минздраве дали советы по сохранению здоровья в жару. Так, по словам главного внештатного специалиста по терапии и общей практике министерства здравоохранения РФ Оксаны Драпкиной, при высокой температуре воздуха на улице необходимо надевать легкую одежду из натуральных тканей, пользоваться солнцезащитным средством, а также ограничивать сильную физическую нагрузку.

Важно также, как отметила эксперт, пить больше воды. Ее количество нужно увеличить в два раза. Не стоит пить в жару газированные напитки и сладкие соки.

