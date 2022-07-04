Врач призвала не использовать сметану и кефир при солнечных ожогах

Фото: depositphotos/Alp_Aksoy

Врач-косметолог, руководитель клиники Sculptura Зайнаб Мирзоева заявила, что не следует использовать молочные продукты после ожогов от солнца. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Вы же не наносите на обычный ожог сметану, верно? Следовать таким народным советам просто небезопасно", – отметила эксперт.

Кроме того, по словам косметолога, в кефире есть микробы, которые могут вызвать инфекцию.

Врач пояснила, что сметана и кефир охлаждают поврежденное место, поэтому человеку может казаться, что ему помогли данные средства. Однако это лишь временный и обманчивый эффект.

При ожогах Мирзоева посоветовала использовать средства с Декспантенолом в составе. Они помогут успокоить кожу.

Ранее заместитель главврача Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Оксана Поршина предупредила об опасности солнечных лучей.

По словам эксперта, пребывание на солнце может привести к развитию меланомы, которая является опасной злокачественной опухолью. Врач уточнила, что обычно в это заболевание переходят имеющиеся на теле родинки.