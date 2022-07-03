Врач предупредила об опасности солнечных лучей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ультрафиолетовое излучение снижает иммунитет и ускоряет старение. Об этом сообщает "Мослента" со ссылкой на заместителя главврача Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Оксану Поршину.
Также, по словам эксперта, пребывание на солнце может привести к развитию меланомы, которая является опасной злокачественной опухолью. Врач уточнила, что обычно в это заболевание переходят имеющиеся на теле родинки.
"Количество подобных случаев значительно увеличилось еще в 70-х, когда в моду вошел бронзовый загар, и до сих пор остается высоким", – пояснила Поршина.
Помимо этого, подчеркнула медик, сильное излучение может спровоцировать волчанку и солнечную крапивницу, а также стать фактором развития инфаркта и инсульта.
"Яркое солнце и жара опасны и для наших сосудов, ведь высокая температура воздуха приводит к их неконтролируемому расширению, а потеря жидкости при перегреве провоцирует образование тромбов", – объяснила Поршина.
Она также предупредила, что ультрафиолет может стать косвенной причиной повреждения клеток ДНК.
Ранее в Минздраве дали советы по сохранению здоровья в жару. Так, по словам главного внештатного специалиста по терапии и общей практике министерства здравоохранения РФ Оксаны Драпкиной, при высокой температуре воздуха на улице необходимо надевать легкую одежду из натуральных тканей, пользоваться солнцезащитным средством, а также ограничивать сильную физическую нагрузку.
Важно также, как отметила эксперт, пить больше воды. Ее количество нужно увеличить в два раза. Не стоит пить в жару газированные напитки и сладкие соки.
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