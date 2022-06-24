Дерматолог рассказал, какой уровень SPF должен быть у солнцезащитного крема

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Врач-дерматолог Станислав Арканников посоветовал, с каким уровнем SPF нужно выбирать солнцезащитный крем.

"Если мы находимся под открытым солнцем, например на пляже, нам нужно выбирать SPF не ниже 30 <...> Если же мы ходим по городу и длительно находимся на воздухе, тогда применяются солнцезащитные составы SPF 50. Это две главные цифры – 30 и 50", – рассказал он в беседе с "Лентой.ру".

Ранее врач-дерматолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры Сеченовского университета Екатерина Грекова предупредила, что наиболее серьезным последствием нахождения на солнце без защитных кремов является меланома.

По ее словам, обычно эффект от нахождения на солнце бывает накопительным. Грекова объяснила, что последствия могут появляться спустя годы и иногда десятилетия.

Дерматолог подчеркнула, что кожу необходимо защищать от ультрафиолета. Если этого не делать, могут начать появляться меланомы, себорейные кератомы, родинки и другие новообразования.