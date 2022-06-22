Москвичам рассказали, как защититься от опасного природного явления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 посоветовала жителям столицы избегать нахождения на солнце в период его максимальной активности и использовать солнцезащитный крем от сильного ультрафиолетового излучения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил москвичей об усилении ультрафиолетового излучения с 24 июня. Это связано с тем, что в пятницу в городе ожидается безоблачная и жарка погода. Индекс УФИ превысит отметку шесть, что уже считается опасным, подчеркнул синоптик.

По словам Чернышовой, период максимальной солнечной активности приходится на промежуток с 11 утра до 15 часов дня. Поэтому в это время лучше избегать нахождения на солнце.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если уж находиться, то по возможности быть в тени. Не пренебрегать головным убором и на открытые участки тела нанести солнцезащитный крем с максимальным уровнем защиты.

"Для защиты от ультрафиолетовых излучений нужна светлая одежда и желательно из натуральных тканей. А чтобы не перегреться, она должна быть достаточно свободной, чтобы между телом и одеждой мог циркулировать воздух", – говорит Чернышова.

По словам терапевта, особенно опасно сильное ультрафиолетовое излучение для детей, они могут получить ожоги.

"Светлокожим тоже нужно быть осторожными. Чем меньше у человека природного пигмента меланина в коже, тем больше он чувствителен. Может также быть ожог", – поясняет врач.

Ранее дерматолог Инна Петросова объяснила, кому следует отказаться от загара на солнце. По словам специалиста, в первую очередь речь идет о людях со светлой кожей и голубыми глазами. Дело в том, что они не загорают, а сгорают, что может в будущем спровоцировать фотостарение или появление на коже злокачественных образований. Кроме того, солнце представляет опасность и для обладателей большого количества родинок.

