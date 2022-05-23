Дерматолог рассказала, на какие болезни может указывать аллергия на солнце

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Аллергия на солнце может говорить о патологиях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и эндокринной системы, рассказала врач-дерматовенеролог Татьяна Сулима.

Эксперт в беседе с порталом "Доктор Питер" рекомендовала сделать обследование гепатобилиарной системы, УЗИ брюшной полости и сдать биохимический анализ крови. Если патологий не выявлено, то при нахождении на солнце необходимо использовать защитные кремы.

По словам врача, аллергия обычно проявляется в виде изменений на коже. Могут беспокоить зуд, пятна и болезненные волдыри. Чаще всего от этого страдают люди со светлой кожей.

Ранее профессор, врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что солнцезащитные очки рекомендуется носить даже в пасмурную погоду, так как присутствует ультрафиолетовое излучение. Они должны иметь защиту на уровне UV 400.

