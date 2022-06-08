Врачи назвали 6 опасных для здоровья ошибок в жару

Во второй половине недели в Москве ожидается жара с дневными температурами до 27 градусов. Синоптики отмечают, что такие показатели больше соответствуют июлю. Учитывая это, необходимо следовать определенным правилам, чтобы не навредить здоровью. Рассказываем, что лучше не делать в такую жару.



Ошибка № 1. Пить холодную газировку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во время прогулок в жаркую погоду многие испытывают жажду. При этом не все напитки одинаково подходят для ее утоления. Некоторые отдают предпочтение сладкой газировке. Однако мало того, что она не способствует утолению жажды, но еще и влияет на углеводный обмен, отметила в беседе с Москвой 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Это дополнительные калории и включение пищеварительной системы, когда это не требуется. Сильно холодными напитками также не стоит злоупотреблять, это может привести к простуде.

Совет: для утоления жажды лучше всего подходит обычная столовая вода. Ее можно набрать в бутылку еще дома и взять с собой. Также стоит выпивать достаточно жидкости во время рабочего дня, если вы трудитесь в офисе.



Ошибка № 2. Не носить головной убор

Во время обычной прогулки по Москве не все воспринимают всерьез активность столичного солнца, надевая головной убор только на пляже. Но даже в городских условиях можно заработать солнечный удар или ожог.

Совет: врачи рекомендуют в любую солнечную погоду надевать головной убор. Для этого подойдут кепка, шляпа и даже бандана.



Ошибка № 3. Смачивать одежду

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Многие в сильную жару привыкли смачивать футболку или рубашку, чтобы тело лучше охлаждалось. Однако в ветреную погоду и в условиях сквозняка есть риск простудиться даже при высокой температуре.





Надежда Чернышова врач-терапевт Все зависит от состояния здоровья, и человек должен отдавать себе отчет, что можно простудиться. Если он закаляется и занимается спортом, то риск простудиться снижается.

Совет: в жаркую погоду следует надевать свободную светлую одежду, желательно из натуральной ткани. В частности, хорошо для этих целей подходит лен. Однако если человек планирует активный отдых, то стоит выбирать одежду из современной синтетики, которая лучше отводит пот, чем хлопок.



Ошибка № 4. Не пользоваться защитным кремом

Не все знают, что в городских условиях тоже можно обгореть, причем даже в пасмурный день. Поэтому защитный крем от солнца необходим, особенно тем людям, у которых есть проблемы с кожей, связанные с влиянием ультрафиолета. В частности, розацеа и фотодерматиты, объяснил в интервью Москве 24 врач-терапевт Алексей Хухрев.

Совет: защитными средствами необходимо пользоваться при длительном пребывании на солнце. Повышенный риск обгореть есть у светлокожих людей и обладателей рыжих волос.



Ошибка № 5. Заниматься активным спортом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Любители бега или воркаута с приходом лета начинают наращивать количество своих тренировок. В теплую погоду такие занятия приносят не только пользу, но и удовольствие. Однако в жару активные тренировки оказывают огромную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Особенно это опасно, если у человека есть какие-либо проблемы с сердцем, органами дыхания или почками, подчеркнул врач-терапевт Алексей Хухрев.





Алексей Хухрев врач-терапевт Если потерять много жидкости и не восполнить, то это будет серьезной нагрузкой на организм. Тепловой удар можно получить очень легко и даже не заметить этого.

Совет: заниматься спортом на улице лучше до 11 или после 16 часов. В это время солнечная активность не такая сильная. Кроме того, с собой на тренировку необходимо брать достаточное количество воды – не меньше литра.



Ошибка № 6. Есть тяжелую пищу и переедать

В жару тело работает больше на терморегуляцию. В такой ситуации пищеварение ослаблено. Поэтому переваривать жиры и плотные белковые продукты организму будет сложнее. Кроме того, переедание может привести к тому, что кровь начнет притекать к органам, задействованным в переваривании пищи. Это, в свою очередь, создает определенную нагрузку на сердце.

Совет: летом в рацион нужно включать фрукты и овощи, пить легкие напитки. Также можно употреблять продукты с содержанием "легкого" белка: творог, натуральный йогурт, яйца, рыбу и морепродукты. Специалисты также советуют соблюдать итальянскую диету – употреблять брокколи, цукини, белое мясо и виноград.

