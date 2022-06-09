Дерматолог рассказала, кому опасно загорать

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дерматолог Инна Петросова в разговоре с Москвой 24 посоветовала не загорать людям со светлой кожей и большим количеством родинок на теле.

Ранее москвичам сообщили, что 9 и 10 июня в город придет по-настоящему жаркая погода. По словам ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, столбики термометров в эти дни поднимутся до 26…28 градусов. Такие показатели на 3–4 градуса превышают норму.

Дерматолог предупреждает, что в период повышенной солнечной активности стоит быть осторожным людям с белым цветом кожи, светлыми волосами и голубыми глазами. Им лучше не загорать на солнце.





Инна Петросова дерматолог Они не загорают, они сгорают. Это чревато в будущем фотостарением и возникновением злокачественных образований на коже.

Кроме того, солнечные лучи могут быть опасны и для тех, у кого на теле много родинок, продолжает специалист. "Если количество родинок большое, есть склонность к тому, что они могут переродиться, если человек находится под открытыми лучами солнца и постоянно получает ожоги", – говорит эксперт.

Тем не менее это не означает, что находиться в городе под солнцем или отдыхать на юге совсем нельзя. Просто нужно уметь защищаться, надевать светлую одежду и не лежать под открытыми лучами, говорит дерматолог.

"Защищать кожу нужно обязательно в любое время, если вы находитесь на солнце. Даже если солнце скрыто облаками, ультрафиолет все равно проникает и может навредить коже. В нашем регионе достаточно фотозащитного средства с фактором 30, на юге нужно использовать средства с фактором защиты 50+ и для лица, и для тела. И каждые 2 часа обновлять это средство", – советует Петросова.





Инна Петросова дерматолог Можно надевать закрытую светлую одежду из легких тканевых материалов, чтобы в жару было удобно ходить. В совсем южных странах можно даже приобрести одежду, которая имеет фактор защиты от ультрафиолета.

Лучше находиться на солнце до 10 утра и после 16 дня. "В промежутке между этими часами уровень утрафиолета высок и можно получить ожоги", – говорит дерматолог.

Ранее были названы болезни, о которых предупреждает аллергия, проявляющаяся на солнце. В частности, это может сигнализировать о патологиях эндокринной системы, желчного пузыря, печени и желчевыводящих путей. Людям, которые столкнулись с такой проблемой, рекомендуется пройти ряд обследований, в том числе сдать биохимический анализ крови и сделать УЗИ брюшной полости. Кроме того, проверить гепатобилиарную систему.

