Эксперт рассказала, какой напиток выбрать в жару

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Диетолог Елена Соломатина рекомендовала пить зеленый чай в жаркое время года.

"Во время жары, наоборот, организм таким образом охлаждается. Наш внутренний кондиционер, теплообменник работает лучше. Мы больше потеем, соответственно, больше охлаждаемся", – сообщила Соломатина в беседе с News.ru.

Она пояснила, что при употреблении горячих напитков в жару происходит расширение капилляров и организм лучше отдает тепло. При этом чай следует дополнять водой. Кроме того, содержащиеся в зеленом чае антиоксиданты защищают от воздействия ультрафиолета.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рекомендовал в жару запивать кофе водой, так как напиток обладает мочегонным действием и выводит воду из организма, поэтому он не является напитком, утоляющим жажду.

При этом он отметил, что отказываться от 1–2 порций в день не стоит.

