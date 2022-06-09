Врач рекомендовал в жару запивать кофе водой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кофе обладает мочегонным действием и выводит воду из организма, поэтому он не является напитком, утоляющим жажду, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

При этом он отметил, что отказываться от 1–2 порций в день не стоит.

"Выпив кофе, обязательно выпейте после этого дополнительную порцию воды. Кроме того, в жару любые напитки предпочтительнее в охлажденном виде. Если вы не можете отказать себе в кофе, то пейте его холодным", – рассказал Тяжельников Агентству "Москва".

Врач предупредил, что злоупотреблять в жару кофе и энергетиками не рекомендуется из-за содержания кофеина, который заставляет работать сосуды и сердце в усиленном режиме.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что утолять жажду лучше всего обычной столовой водой с умеренной степенью присутствия минералов.

