Москвичей предупредили об опасном природном явлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Начиная с пятницы, 24 июня, в столицу придет жаркая безоблачная погода, на фоне чего произойдет опасное усиление ультрафиолетового излучения, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом сообщает газета "Известия".

"В Москве начиная с пятницы нужно опасаться жесткого ультрафиолета. При малооблачной погоде и насыщенных энергией солнечных лучах, во-первых, очень легко обгореть, а во-вторых, получить очень большую дозу ультрафиолетового излучения. Индекс УФИ превышает шесть, это опасно", – сказал Вильфанд.

Синоптик порекомендовал избегать открытого воздействия солнечных лучей с 11 до 20 часов, предохраняя кожу и слизистую глаз. По его словам, ультрафиолетовое излучение оказывает чрезвычайно губительное воздействие на организм.

"Не зря Всемирная организация здравоохранения попросила метеорологические службы прогнозировать не только погоду, но и ультрафиолетовый индекс", – заключил специалист.

Ранее Вильфанд сообщил, что в пятницу, 24 июня, температура воздуха составит до 23–25 градусов, после чего начнет значительно увеличиваться. Так, в субботу и воскресенье, 25 и 26 июня, температура воздуха в Москве поднимется уже до 31 градуса.

