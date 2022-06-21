Москвичей предупредили об опасном природном явлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Начиная с пятницы, 24 июня, в столицу придет жаркая безоблачная погода, на фоне чего произойдет опасное усиление ультрафиолетового излучения, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом сообщает газета "Известия".
"В Москве начиная с пятницы нужно опасаться жесткого ультрафиолета. При малооблачной погоде и насыщенных энергией солнечных лучах, во-первых, очень легко обгореть, а во-вторых, получить очень большую дозу ультрафиолетового излучения. Индекс УФИ превышает шесть, это опасно", – сказал Вильфанд.
Синоптик порекомендовал избегать открытого воздействия солнечных лучей с 11 до 20 часов, предохраняя кожу и слизистую глаз. По его словам, ультрафиолетовое излучение оказывает чрезвычайно губительное воздействие на организм.
"Не зря Всемирная организация здравоохранения попросила метеорологические службы прогнозировать не только погоду, но и ультрафиолетовый индекс", – заключил специалист.
Ранее Вильфанд сообщил, что в пятницу, 24 июня, температура воздуха составит до 23–25 градусов, после чего начнет значительно увеличиваться. Так, в субботу и воскресенье, 25 и 26 июня, температура воздуха в Москве поднимется уже до 31 градуса.
Новости последнего часа: жара до 31 градуса придет в Москву 25 июня
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: