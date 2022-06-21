Синоптик предупредил москвичей о надвигающихся проливных дождях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сгустки кучево-дождевых облаков надвигаются на Москву. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня характер метеоусловий будет меняться под влиянием очередного циклона, центр которого сейчас раскручивается на Смоленщиной, как раз там наблюдаются основные сгустки кучево-дождевых облаков. Ну и, соответственно, все это идет строго на Москву, поэтому к вечеру ожидаются дожди", – отметил синоптик в эфире программы "Соловьев Life".
Синоптики портала "Метеовести" подчеркнули, что, ко всему прочему, вторник, 21 июня, может стать самым холодным с начала лета.
"Лето в Центральной России берет паузу: очередной северный циклон несет в регион резкое похолодание и тропические ливни. Сегодняшний день в центре страны станет самым холодным с начала июня", – говорится в сообщении.
Так, в столичном регионе 21 июня ожидается 16 градусов, как было в начале мая. В среду, 22 июня, будет теплее – 19 градусов. С четверга температура воздуха начнет заметно повышаться, поэтому в пятницу и субботу уже ожидается до 28 градусов.
Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя. Предупреждение объявлено с 09:00 до 21:00 вторника, 21 июня. Оно будет действовать в Москве и Подмосковье.
В свою очередь, Тишковец отмечал, что всю рабочую неделю в городе ожидается облачная и дождливая погода.
Синоптики сообщили, что 21 июня может стать самым прохладным днем на неделе
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