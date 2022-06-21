Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во вторник, 21 июня, в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Возможна гроза. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 17...19 градусов, по области – 15...20 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что метеопараметры соответствуют климатической норме, содержание кислорода также в норме.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя. Предупреждение объявлено с 09:00 до 21:00 вторника, 21 июня. Оно будет действовать в Москве и Подмосковье.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что всю рабочую неделю в городе ожидается облачная и дождливая погода.

