Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Во вторник, 21 июня, в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Возможна гроза. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Максимальная температура воздуха в Москве составит 17...19 градусов, по области – 15...20 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50%", – говорится в сообщении.
Отмечается, что метеопараметры соответствуют климатической норме, содержание кислорода также в норме.
Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя. Предупреждение объявлено с 09:00 до 21:00 вторника, 21 июня. Оно будет действовать в Москве и Подмосковье.
В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что всю рабочую неделю в городе ожидается облачная и дождливая погода.
Москвичей предупредили о сильных дождях 21 июня
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