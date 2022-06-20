Синоптик рассказал, когда в Москву вернется жара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жаркая погода вернется в столицу в выходные, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Всю рабочую неделю в городе ожидается облачная и дождливая погода. В субботу и воскресенье небо прояснится. В ночь на 25 июня температура достигнет 15 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 25–27 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что наступившая неделя в столице будет дождливой и не сильно жаркой. Уже в понедельник, 20 июня, город окажется в тылу циклона, воздух прогреется до 20–22 градусов. Будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер западный будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

Во вторник, 21 июня, температура еще понизится, пройдут также небольшие дожди. Со среды плотность облаков увеличится, вместе с ней и интенсивность дождей. В четверг характер погоды особо не изменится, однако станет немного теплее – 20–22 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что потепление наступит с субботы, 25 июня. В этот день столбики термометров поднимутся до 25 градусов и выше. По словам синоптика, хотя в течение рабочей недели жаркая погода не прогнозируется, температура будет соответствовать климатической норме.