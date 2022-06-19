Половина месячной нормы осадков выпадет в Центральной России 20–26 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Прохладная и дождливая погода ожидается в начале следующей недели в Центральной России, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
По его словам, в понедельник наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночные и особенно в утренние часы. Ожидается, что прольется до 6,3 миллиметра небесной влаги, что не позволит воздуху остывать ниже плюс 10–15 градусов.
Днем немного распогодится, и воздух прогреется до 18–23, что соответсвует климатической норме июня. Вторник ожидается самым холодным – после полудня из-за пасмурного неба и обложных дождей столбики термометров не поднимутся выше 15–20 градусов тепла.
В среду также пройдет небольшой дождь – ожидается, что выпадет около 4,3 миллиметра осадков. В облаках появятся просветы и станет теплее. Столбики термометров покажут 18–23 градуса тепла.
В четверг снова пройдут ливни, однако температура на градус повысится. В пятницу пройдут заключительные дожди. Днем ожидается 21–26 градусов. Таким образом, общее количество осадков за пять рабочих дней составит 35–40 миллиметров, или около половины всей месячной нормы. Это значит, что к концу недели будет исчерпан 100% лимит небесной влаги в июне.
К следующим выходным скандинавский антициклон принесет в Центральную Россию солнечную и теплую погоду. В субботу ночью ожидается от 10 до 15 градусов тепла, днем – плюс 21–26. В воскресенье под утро температура воздуха уже не опустится ниже плюс 12–17, а в разгар дня вохдух прогреется до плюс 23–28 градусов.
Ожидается, что с 27 июня в условиях малооблачной погоды воздух станет прогреваться до плюс 25–30 градусов, что на 6–7 градусов выше климатической нормы и даже теплее, чем положено в середине лета.
Ранее синоптики сообщили, что в середине следующей недели в Москве ожидаются проливные дожди. Синоптики рассказали, что в предстоящие выходные вероятность осадков будет низкая при температуре 21...23 градуса, тогда как к середине следующей неделе погода начнет ухудшаться.
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