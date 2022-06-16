Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В ближайшие выходные дни погода в столице будет соответствовать сезону, сообщает портал "Метеоновости". Синоптики обещают, что температура воздуха не выйдет за рамки климатической нормы, а дожди будут носить кратковременный характер.

В пятницу, 17 июня, столичный регион останется в стороне от циклонических вихрей. Ночь пройдет без осадков, днем атмосферный фронт северо-западного циклона принесет облака и кратковременные дожди. Столбики термометров в Москве под утро покажут 11–13 градусов, в Подмосковье – 9–14 градусов. Днем потеплеет до 20–22 градусов в Москве и до 18–23 – в Подмосковье.

Такая же погода ожидается и в субботу, 18 июня. Ночью будет преимущественно без осадков, днем вероятность дождей будет меньше, чем накануне, они пройдут лишь в отдельных районах, отметили синоптики. Ночью ожидается около 9–14 градусов, днем – 18–23.

В воскресенье, 19 июня, в столичном регионе начнет распространяться антициклон, за счет чего ожидается погода без осадков. Температура начнет повышаться. Ночью будет еще 9–14 градусов, а днем – уже 20–25 градусов.

Синоптики отмечают, что в целом погода в городе до конца июня порадует москвичей сухостью и теплыми днями. Средняя температура минувших дней превышает средние многолетние показатели более чем на два градуса.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на следующей неделе Москву накроет волна зноя, воздух прогреется до 30 градусов. Она подчеркнула, что этот антициклон сейчас регулирует погоду в Европе, где воздух прогревается до 40 градусов. Однако в Европу поступает раскаленный африканский воздух по западной периферии, а до средней полосы России дойдет лишь гребень антициклона.

