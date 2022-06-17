Москвичей предупредили о ливнях с середины следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Проливные дожди ожидаются в Москве в середине следующей недели. Об этом сообщает портал "Метеовести".

Синоптики рассказали, что в предстоящие выходные вероятность осадков будет низкая при температуре 21...23 градуса, тогда как к середине следующей неделе погода начнет ухудшаться.

"Только в середине следующей недели ливни усилятся, показания термометров опустятся ниже уровня климатической нормы – после полудня будет около 19 градусов", – рассказали синоптики.

В пятницу, 17 июня, Москву накрыли дожди с грозами. Порывы ветра достигали 15 метров в секунду. Из-за непогоды столичных водителей призывали пересесть на общественный транспорт.

Для ликвидации последствий дождя в городе в круглосуточном режиме дежурят аварийные службы. К устранению скоплений воды привлечены силы Мосводостока.

