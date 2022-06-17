Столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичным водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды.

"Если есть возможность, откажитесь от поездок на личном транспорте в ближайшие часы. Из-за непогоды возрастает риск попасть в ДТП", – говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса.

Также москвичей предупредили, что из-за непогоды в столице в настоящий момент затруднено движение в центре, на Садовом кольце, а также на ТТК и МКАД. Кроме того, в городе из-за дождя и сильного ветра могут быть повреждены знаки и светофоры. О подобных случаях просят сообщать по номеру 3210.

"Городской транспорт работает штатно. Пользуйтесь им для неотложных поездок", – отметили в Дептрансе.

В случае необходимости поездок на личном авто водителей попросили быть внимательнее на дороге: избегать резких маневров, не использовать гаджеты, а также не оставлять машины у неустойчивых конструкций и под деревьями.

Ранее столицу накрыли дожди с грозами, которые продолжатся до конца пятницы, 17 июня. Также в течение дня ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на протяжении всей недели в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. При этом солнца будет много.

