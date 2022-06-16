Более 30 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы

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В столичных аэропортах отменили и задержали свыше 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

В частности, 10 рейсов задержали и 13 отменили в аэропорту Внуково. Вылет трех самолетов отменены в Домодедово, вылет еще одного – отложен.

В Шереметьево задержали один рейс, отменили – три.

Ранее Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 18 июня.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Отмечается, что остальные аэропорты работают штатно.

