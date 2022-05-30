В России создали систему предупреждения столкновения самолетов

03:13
Фото: depositphotos/mike_kiev
В России создали первую отечественную систему предупреждения столкновения самолетов в воздухе (СПСВ), сообщил гендиректор компании "Навигатор" Сергей Бабуров.
По его словам, СПСВ не имеет аналогов и подходит для всех типов Ил-96, Sukhoi Superjet-100, Ил-14, МС-21 и других. У системы есть режим гибридного наблюдения за воздушной обстановкой и активные антенны, которые передают информацию другим воздушным судам о своем местонахождении.
"Это венец импортозамещения, это наша инициативная разработка. Это последний блок авионики, которого не хватало нашей авиационной промышленности", – приводит слова Бабурова РИА Новости.
Он добавил, что ранее на все лайнеры устанавливалась система TCAS американской компании Collins, которая является фактически мировым монополистом.
Ранее в Росавиации отметили, что перерегистрация самолетов из иностранных реестров в российский не повлечет за собой снижения безопасности авиаперелетов. Этот вопрос постоянно контролируют авиационные власти. Кроме того, российское законодательство в вопросе регистрации самолетов полностью соответствует положениям чикагской Конвенции о международной гражданской авиации.
В ведомстве подчеркнули, что российской законодательство в вопросе регистрации самолетов полностью соответствует положениям чикагской Конвенции о международной гражданской авиации и в этом плене не предусматривает каких-либо понуждающих мер для авиаперевозчиков.
"Роскосмос" предложил заменить GPS на ГЛОНАСС
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: