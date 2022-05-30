В России создали систему предупреждения столкновения самолетов

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В России создали первую отечественную систему предупреждения столкновения самолетов в воздухе (СПСВ), сообщил гендиректор компании "Навигатор" Сергей Бабуров.

По его словам, СПСВ не имеет аналогов и подходит для всех типов Ил-96, Sukhoi Superjet-100, Ил-14, МС-21 и других. У системы есть режим гибридного наблюдения за воздушной обстановкой и активные антенны, которые передают информацию другим воздушным судам о своем местонахождении.

"Это венец импортозамещения, это наша инициативная разработка. Это последний блок авионики, которого не хватало нашей авиационной промышленности", – приводит слова Бабурова РИА Новости.

Он добавил, что ранее на все лайнеры устанавливалась система TCAS американской компании Collins, которая является фактически мировым монополистом.

Ранее в Росавиации отметили, что перерегистрация самолетов из иностранных реестров в российский не повлечет за собой снижения безопасности авиаперелетов. Этот вопрос постоянно контролируют авиационные власти. Кроме того, российское законодательство в вопросе регистрации самолетов полностью соответствует положениям чикагской Конвенции о международной гражданской авиации.

В ведомстве подчеркнули, что российской законодательство в вопросе регистрации самолетов полностью соответствует положениям чикагской Конвенции о международной гражданской авиации и в этом плене не предусматривает каких-либо понуждающих мер для авиаперевозчиков.