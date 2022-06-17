Москву накроют дожди с грозами до конца дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столицу накроют дожди с грозами до конца пятницы, 17 июня. Об этом сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".

"По прогнозам синоптиков, до конца суток в столице ожидаются гроза, дождь, порывы ветра до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", – говорится в сообщении.

Ранее сильный дождь прошел в столичном районе Кузьминки. Также мощнейший июньский дождь с градом накрыл Южное Бутово.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на протяжении всей недели в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. При этом солнца будет много.

Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение объявлено с 09:00 до 21:00 пятницы, 17 июня.

