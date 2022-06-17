Видео: Москва 24

Сильный ливень накрыл Москву. В некоторых районах также прошел град. Ожидается, что осадки в столице будут кратковременными.

При этом максимальная температура воздуха в городе составит 20...22 градуса. Синоптики ранее пообещали облачную погоду с прояснениями. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.

Москвичи делятся кадрами непогоды. В частности, на одном из присланных очевидцами ролике виден сильный дождь в районе Кузьминки. Также мощнейший июньский дождь с градом прошел в районе Южное Бутово.

Видео: Москва 24

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение объявлено с 09:00 до 21:00 пятницы, 17 июня.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на протяжении всей недели в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. При этом солнца будет много.

