Москвичей предупредили о порывистом ветре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Гидроментцентр России объявил в Москве желтый уровень опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте метеоцентра.
Предупреждение объявлено с 09:00 до 21:00 пятницы, 17 июня.
Несмотря на порывистый ветер, воздух в столице прогреется до 21–23 градусов. По прогнозу синоптиков, местами в городе возможны кратковременные дожди.
Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие выходные дни погода в столице будет соответствовать сезону. Ожидается, что температура воздуха не выйдет за рамки климатической нормы, а дожди будут носить кратковременный характер.
Так, в субботу, 18 июня, дневная температура в столице поднимется до 18–23 градусов, местами пройдут дожди. В воскресенье, 19 июня, в столичном регионе начнет распространяться антициклон, за счет чего ожидается погода без осадков. Температура начнет повышаться. Днем термометры покажут 20–25 градусов.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 17 июня
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: