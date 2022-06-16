Москвичей предупредили о порывистом ветре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гидроментцентр России объявил в Москве желтый уровень опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте метеоцентра.

Предупреждение объявлено с 09:00 до 21:00 пятницы, 17 июня.

Несмотря на порывистый ветер, воздух в столице прогреется до 21–23 градусов. По прогнозу синоптиков, местами в городе возможны кратковременные дожди.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие выходные дни погода в столице будет соответствовать сезону. Ожидается, что температура воздуха не выйдет за рамки климатической нормы, а дожди будут носить кратковременный характер.

Так, в субботу, 18 июня, дневная температура в столице поднимется до 18–23 градусов, местами пройдут дожди. В воскресенье, 19 июня, в столичном регионе начнет распространяться антициклон, за счет чего ожидается погода без осадков. Температура начнет повышаться. Днем термометры покажут 20–25 градусов.

