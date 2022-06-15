В Гидрометцентре рассказали, когда жара вернется в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что тепло начнет возвращаться в столицу с воскресенья, 19 июня.

Ранее москвичей предупредили о заметном похолодании и порывистом ветре в среду, 15 июня. В городе ожидается облачная погода с прояснениями, местами могут пройти небольшие дожди. При этом столбики термометров покажут около 20 градусов тепла.

По словам Вильфанда, температура, которая наблюдается в столице в среду и прогнозируется в последующие дни, соответствует климатической норме.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Средина июня именно такой должна быть в московском исполнении, когда ночные температуры достигают 10…15 градусов, а дневные находятся в районе 20…25 градусов. Это самая типичная и нормальная температура.

Синоптик добавил, что примерно такая погода и ожидается в столице до субботы, 18 июня, включительно. Последующие дни окажутся более теплыми. При этом в течение всей недели будут наблюдаться небольшие осадки.

"В воскресенье, 19 июня, прогнозируется увеличение облачности и кратковременный дождь, но при этом температура начнет повышаться. Она уже будет в диапазоне 23…25 градусов", – уточнил Вильфанд.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России 20 июня, в понедельник, прогнозируется повышение. Температура поднимется до 25...28 градусов, но будет облачная погода и заметно более дождливая, чем в дни предшествующей недели.

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец напомнил, что температура выше определенных показателей способна отрицательно влиять на здоровье и вызывать климатический стресс. По мнению синоптика, в целом это происходит, когда столбики термометров поднимаются выше 27 градусов. Однако данное значение может варьироваться в зависимости от особенностей каждого человека.

